Usa Hegseth | ‘non accoglieremo rifugiati mediorientali’

Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti non prevedono di accogliere grandi numeri di rifugiati provenienti dal Medio Oriente. La posizione è stata comunicata pubblicamente e riguarda le future politiche di immigrazione del paese. Non ci sono altre specifiche o dettagli aggiuntivi sulla questione.

Negoziati Usa-Iran in bilico: l'annuncio di Trump e le pressioni dei leader mediorientali. Cosa sta succedendoNon sono decisamente buone notizie quelle che nelle ultime ore vedono Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, proprio...

Usa, Hegseth: “Non pubblicheremo video dell’attacco del 2 settembre”Il Pentagono non renderà pubblico il video integrale dell’attacco condotto dalle forze armate statunitensi contro una presunta imbarcazione di...

Crisi Iran: la conferenza di Hegseth, Segretario della difesa Usa: «Non abbiamo cominciato la guerra, la stiamo finendo. Il popolo iraniano approfitti di questa occasione ...Il funzionario Usa: «Questo non è l'Iraq, non è una guerra infinita. Truppe Usa sul campo? Ci spingeremo fino a dove necessario» ... corriere.it

Iran, Hegseth rassicura: Non sarà come l'Iraq. Poi conferma: Morto il quarto militare UsaNon abbiamo iniziato questa guerra, ma sotto la presidenza Trump la stiamo portando a termine. Il Segretario alla Difesa degli Stati ... iltempo.it