Usa Hegseth | Non pubblicheremo video dell’attacco del 2 settembre
Usa, Hegseth annuncia che il Pentagono non renderà pubblico il video completo dell’attacco del 2 settembre, condotto contro un’imbarcazione di narcotrafficanti. La decisione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla divulgazione di informazioni militari, mentre si susseguono discussioni sulla gestione delle immagini relative all’incidente.
Il Pentagono non renderà pubblico il video integrale dell’attacco condotto dalle forze armate statunitensi contro una presunta imbarcazione di narcotrafficanti il 2 settembre. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’attacco, che ha compreso un secondo raid in cui sono rimasti uccisi due membri dell’equipaggio sopravvissuti al primo attacco, è al centro di un dibattito sulla legalità della campagna militare statunitense in corso nei Caraibi. “ In conformità con la politica consolidata del dipartimento della Difesa, ovviamente non renderemo pubblico un video top secret, integrale e non modificato, a disposizione del grande pubblico”, ha dichiarato Hegseth ai giornalisti a Capitol Hill, dove lui e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avuto un briefing con i membri del Congresso. Lapresse.it
Secretary of War Pete Hegseth Delivers Full Remarks at War Department
Hegseth non renderà pubblico il video dell'uccisione di sopravvissuti all'attacco Usa contro una barca nei Caraibi - Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha dichiarato martedì che il Pentagono non renderà pubblico il video integrale di un attacco che ha ucciso due sopravvissuti a un primo intervento contro una b ... globalist.it
Usa, Hegseth: attacco a corrieri della droga in Mar dei Caraibi - Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha annunciato un altro attacco da parte degli Stati Uniti contro un'imbarcazione che, in base alle sue dichiarazioni, trafficava ... quotidiano.net
Usa. Il Capo del Pentagono nella tempesta di Davide Malacaria Il Capo del Pentagono Pete Hegseth è finito un’altra volta nell’occhio del ciclone: dopo l’attacco a una barca venezuelana sospettata di trasportare droga, avrebbe dato l’ordine di uccidere i sopr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.