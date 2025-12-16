Usa, Hegseth annuncia che il Pentagono non renderà pubblico il video completo dell’attacco del 2 settembre, condotto contro un’imbarcazione di narcotrafficanti. La decisione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla divulgazione di informazioni militari, mentre si susseguono discussioni sulla gestione delle immagini relative all’incidente.

© Lapresse.it - Usa, Hegseth: “Non pubblicheremo video dell’attacco del 2 settembre”

Il Pentagono non renderà pubblico il video integrale dell’attacco condotto dalle forze armate statunitensi contro una presunta imbarcazione di narcotrafficanti il 2 settembre. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’attacco, che ha compreso un secondo raid in cui sono rimasti uccisi due membri dell’equipaggio sopravvissuti al primo attacco, è al centro di un dibattito sulla legalità della campagna militare statunitense in corso nei Caraibi. “ In conformità con la politica consolidata del dipartimento della Difesa, ovviamente non renderemo pubblico un video top secret, integrale e non modificato, a disposizione del grande pubblico”, ha dichiarato Hegseth ai giornalisti a Capitol Hill, dove lui e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avuto un briefing con i membri del Congresso. Lapresse.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Secretary of War Pete Hegseth Delivers Full Remarks at War Department

Hegseth non renderà pubblico il video dell'uccisione di sopravvissuti all'attacco Usa contro una barca nei Caraibi - Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha dichiarato martedì che il Pentagono non renderà pubblico il video integrale di un attacco che ha ucciso due sopravvissuti a un primo intervento contro una b ... globalist.it