Negoziati Usa-Iran in bilico | l' annuncio di Trump e le pressioni dei leader mediorientali Cosa sta succedendo

Gli Stati Uniti e l’Iran sono di nuovo in bilico. Trump ha annunciato un passo indietro nei negoziati, e i leader mediorientali fanno pressione su entrambe le parti. La situazione si sta facendo sempre più tesa, con il rischio che la crisi possa degenerare in un conflitto armato. Nel frattempo, lo stesso inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si trova nella regione a cercare di contenere i danni, ma la strada sembra complicata.

Non sono decisamente buone notizie quelle che nelle ultime ore vedono Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, proprio dalla regione, al centro di una crisi che potrebbe degenerare in uno scontro armato con l'Iran dopo il passo indietro dovuto a dettagli inconciliabili sui negoziati di venerdì. In principio, l'ipotesi di un incontro che avrebbe avviato il processo di de-escalation si sarebbe dovuta tenere in Turchia, a Istanbul, con il coinvolgimento di alti funzionari di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Oman, per essere poi spostata – su richiesta di Teheran – a Muscat, in Oman.

