Nuovi raid degli Usa contro le basi dell’Isis Caos ad Aleppo oltre 150mila sfollati

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid contro basi dell’ISIS in Siria, in risposta alle attività del gruppo terroristico. L’operazione Hawkeye Strike, avviata il 19 dicembre 2025, ha portato a un aumento delle tensioni nella regione, aggravando la crisi umanitaria ad Aleppo, dove oltre 150.000 persone sono state costrette ad evacuare le proprie abitazioni. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni per la stabilità della zona.

Gli Stati Uniti tornano a effettuare attacchi su larga scala contro obiettivi dell' Isis in Siria. L'annuncio arriva dallo stesso Centcom che sottolinea come i raid facciano parte dell' operazione Hawkeye Strike "lanciata il 19 dicembre 2025, su ordine di Donald Trump ". Ad Aleppo, intanto, è ancora alta tensione dopo più giorni di scontri tra forze filo-governative e curdi in certe zone della città. E per molti civili l'incubo della guerra torna a farsi vivo: 155.000 persone sono state sfollate da quartieri in cui si sono registrate violenze nell'ultima settimana, secondo il governatore Azzam al-Gharib.

Nuovi pesanti raid israeliani nella Striscia di Gaza: almeno 13 i morti Nel frattempo, a causa delle alluvioni, aumenta il rischio di malattie per i bambini @oss_romano x.com

I nuovi equilibri internazionali agitano le acque e creano nuovi interrogativi sull'export. Ne parliamo con Massimiliano Santini, direttore Cna Ancona L'articolo completo al link https://www.centropagina.it/ancona/scossoni-internazionali-raid-venezuela-groenl - facebook.com facebook

