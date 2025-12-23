Violenza sessuale su ultraottantenni in Rsa arrestato operatore peruviano

Un operatore peruviano è stato arrestato per violenza sessuale su un'ultraottantenne in una residenza sanitaria assistenziale. Le indagini, supportate da filmati di telecamere nascoste, hanno evidenziato una serie di abusi avvenuti con frequenza quasi quotidiana. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei soggetti vulnerabili e sulla sicurezza nelle strutture assistenziali.

Grazie ai filmati registrati dalle telecamere nascoste, i militari hanno ricostruito uno scenario di abusi quasi quotidiani.

