Reggio Calabria maltratta ultracentenaria in Rsa | arrestato un operatore

A Reggio Calabria, un operatore sanitario è stato arrestato dopo che un’anziana donna ultracentenaria, affidata alla sua assistenza in una Rsa, sarebbe stata vittima di maltrattamenti e umiliazioni ripetute all’interno della struttura. La donna, che ha oltre cento anni, si trovava sotto le cure del personale della residenza assistenziale. Le indagini sono in corso.

A Reggio Calabria, un'anziana donna ultracentenaria affidata alle cure del personale sanitario sarebbe stata ripetutamente maltrattata e umiliata all'interno della struttura assistenziale che avrebbe dovuto garantirle protezione e dignità. A fronte di ciò, i Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un operatore socio-sanitario in servizio presso una Rsa, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica.