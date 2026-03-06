Alle università della Campania 5,4 milioni di euro per assumere 184 ricercatori

Le università della Campania riceveranno 5,4 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca per assumere fino a 184 ricercatori. La somma è destinata a finanziare nuove assunzioni nel settore accademico regionale. Le università coinvolte potranno quindi ampliare il loro personale di ricerca grazie a questa opportunità finanziaria.

Università ed enti di ricerca, dal MUR 60,7 milioni l’anno per assumere fino a 2.000 ricercatori: firmati i decreti attuativi del piano straordinario previsto dalla legge di BilancioIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato il piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto...

Avviso pubblico rivolto alle Università statali della Campania per la sottoscrizione di Convenzioni17/06/2024 - Nell’ambito delle attività previste dall’ Accordo di Programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria, tra la Regione Campania e il MASE, registrato alla ... regione.campania.it

In Campania nasce la Biblioteca Enrico De NicolaA Santa Maria Capua Vetere presso la sede di Palazzo Melzi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli si svolgerà nel pomeriggo la cerimonia di in ... ansa.it

