L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è uscita dal default finanziario

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale ha concluso con successo il percorso di risanamento finanziario, uscendo dal default. Dopo anni di gestione attenta e interventi strutturali, l’ateneo ha estinto anticipatamente il debito con il Ministero dell’Università e della Ricerca, rafforzando la propria stabilità economica e amministrativa. Questa fase rappresenta un passo importante per il futuro dell’istituzione, che potrà ora concentrarsi su attività e sviluppo accademico.

