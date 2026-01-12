L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è uscita dal default finanziario
L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale ha concluso con successo il percorso di risanamento finanziario, uscendo dal default. Dopo anni di gestione attenta e interventi strutturali, l’ateneo ha estinto anticipatamente il debito con il Ministero dell’Università e della Ricerca, rafforzando la propria stabilità economica e amministrativa. Questa fase rappresenta un passo importante per il futuro dell’istituzione, che potrà ora concentrarsi su attività e sviluppo accademico.
L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è ufficialmente uscita dal default. Dopo anni di risanamento forzato, sacrifici e conti sotto osservazione, l’Ateneo ha estinto anticipatamente il debito con il Ministero dell’Università e della Ricerca, chiudendo una delle crisi finanziarie più. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
