Università nuove risorse per i ricercatori | a Messina destinati 649mila euro

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato 3,4 milioni di euro alle università siciliane, che potranno assumere fino a 118 ricercatori. A Messina sono stati assegnati 649 mila euro, destinati a sostenere le attività di ricerca. Le risorse sono state distribuite tra le diverse università dell’isola per rafforzare il settore accademico e scientifico regionale.

I fondi, finanziati dal Pnrr, saranno utilizzati per assumere 118 ricercatori in tutta l'isola. In riva allo Stretto saranno disponibili 22 nuov posti Le università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

