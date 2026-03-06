Università di Verona inaugura l’anno accademico Leardini | Non possiamo formare talenti per regalarli ad altri territori

L’Università di Verona ha aperto il 43esimo anno accademico 2025-2026 nell’aula magna del Polo Zanotto giovedì 5 marzo. Leardini ha dichiarato che l’ateneo non può formare talenti per regalarli ad altri territori. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti dell’università, che hanno assistito all’evento di inaugurazione.

La rettrice al debutto: «Trattenere i talenti è una responsabilità collettiva». Al centro del suo intervento ricerca, giovani studiosi e dimensione europea dell’ateneo L’Università di Verona ha inaugurato giovedì 5 marzo il 43esimo anno accademico 2025-2026 nell’aula magna del Polo Zanotto. È stata la prima cerimonia guidata dalla rettrice Chiara Leardini, che nel suo intervento ha delineato le priorità dell’ateneo: rafforzare il legame con il territorio, sostenere la ricerca e i giovani studiosi e consolidare la dimensione europea dell’università. Al centro del discorso della rettrice il tema dei talenti e della loro permanenza nei territori di formazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

