Eletto il nuovo Consiglio direttivo del gruppo Ucid Campania | Biagio Mataluni è il nuovo Presidente

Si è svolta a Pompei l’assemblea del Gruppo Ucid Campania, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo. Tra le nomine, spicca la presidenza di Biagio Mataluni, segnando un importante momento di rinnovamento per l’associazione regionale di imprenditori e dirigenti cristiani.

© Anteprima24.it - Eletto il nuovo Consiglio direttivo del gruppo Ucid Campania: Biagio Mataluni è il nuovo Presidente Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta a Pompei l'assemblea dei soci del Gruppo Regionale Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania per il rinnovo delle cariche sociali. Alla riunione sono state presenti cinque Sezioni territoriali ( Benevento, Caserta, Napoli, Nola, Salerno ) su sette regolarmente costituite. L'Assemblea dei soci, all'unanimità, ha eletto il nuovo organigramma del Gruppo Regionale UCID Campania che risulta essere costituito dal Biagio Mataluni, Presidente; Amabile Guzzo, Vicepresidente vicario;. Angelo Fornaro, Vicepresidente e Tesoriere; e Francesco Manca, segretario regionale.

