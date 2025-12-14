Eletto il nuovo Consiglio direttivo del gruppo Ucid Campania | Biagio Mataluni è il nuovo Presidente

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta a Pompei l’assemblea del Gruppo Ucid Campania, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo. Tra le nomine, spicca la presidenza di Biagio Mataluni, segnando un importante momento di rinnovamento per l’associazione regionale di imprenditori e dirigenti cristiani.

eletto il nuovo consiglio direttivo del gruppo ucid campania biagio mataluni 232 il nuovo presidente

© Anteprima24.it - Eletto il nuovo Consiglio direttivo del gruppo Ucid Campania: Biagio Mataluni è il nuovo Presidente

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta a Pompei l’assemblea dei soci del Gruppo Regionale Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania per il rinnovo delle cariche sociali. Alla riunione sono state presenti cinque Sezioni territoriali ( Benevento, Caserta, Napoli, Nola, Salerno ) su sette regolarmente costituite. L’Assemblea dei soci, all’unanimità, ha eletto il nuovo organigramma del Gruppo Regionale UCID Campania che risulta essere costituito dal Biagio Mataluni, Presidente; Amabile Guzzo, Vicepresidente vicario;. Angelo Fornaro, Vicepresidente e Tesoriere; e Francesco Manca, segretario regionale. Anteprima24.it

eletto nuovo consiglio direttivoPro loco di Quero, eletto il nuovo direttivo - La Pro loco di Quero, guidata da oltre 25 anni da Teresa Gallina, ha recentemente eletto il nuovo direttivo. ilgazzettino.it

eletto nuovo consiglio direttivoTorre Annunziata. Eletto il nuovo presidente dell’Associazione Ingegneri - L’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata apre una nuova fase della propria storia con l’elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2025–2027. lostrillone.tv