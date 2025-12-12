Flash Mob Special Olympics grande giornata a Limatola Parisi | Celebrato forza inclusione

A Limatola si è svolto un coinvolgente Flash Mob Special Olympics, un momento di festa e inclusione che ha riunito centinaia di ragazzi. Con il claim “Tutta l’Italia”, l’evento ha celebrato la forza dell’unione e dell’accoglienza, sottolineando l’importanza della partecipazione e della solidarietà. Una giornata di grande entusiasmo e valori condivisi.

Tempo di lettura: 2 minuti Al grido del claim "Tutta l'Italia", centinaia di ragazzi in festa hanno animato la mattinata di ieri a Limatola per il Flash Mob Special Olympics 2025. Una giornata ricca di contenuti, promossa dal Comune di Limatola, guidato dal sindaco Domenico Parisi, dall'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci con la dirigente Rosalia Manasseri e da Special Olympics Italia, rappresentata dal direttore regionale Salvatore Taurino, insieme a Carmine Pollastro e Maria Grasso. L'evento è stato impreziosito dalla presenza dell'onorevole Giovanna Miele, membro della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Tutorial Flashmob 2025 Special Olympics Italia 2025

Video Tutorial Flashmob 2025 Special Olympics Italia 2025 Video Tutorial Flashmob 2025 Special Olympics Italia 2025