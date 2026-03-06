Unipa finanziamento ministeriale da 1,4 milioni per cinquanta ricercatori

L'università di Palermo riceve 1,4 milioni di euro dal ministero dell’Università e della Ricerca, destinati all’assunzione di cinquanta ricercatori. Complessivamente, le università siciliane ottengono 3,4 milioni di euro per coprire il reclutamento di 118 ricercatori. La ripartizione di fondi riguarda diverse istituzioni della regione, con Unipa che riceve la quota maggiore.

Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento. Complessivamente ammontano a 3,4 milioni le risorse destinate agli atenei pubblici siciliani Le università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro da parte del ministero dell’Università e della Ricerca, dei quali 1,4 milioni destinati solo per Unipa. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

