Finanziamento ministeriale di 17mila euro la Polizia Locale rafforza il contrasto alle truffe agli anziani

Grazie a un finanziamento ministeriale di oltre 17mila euro, la Polizia Locale di Cesena potenzia le iniziative di prevenzione e contrasto alle truffe rivolte agli anziani. Questo intervento mira a proteggere le persone più vulnerabili, rafforzando la sicurezza e sensibilizzando la comunità sulle strategie di difesa. Un passo importante per garantire un ambiente più sicuro e solidale per tutti i cittadini più fragili.

