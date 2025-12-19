Finanziamento ministeriale di 17mila euro la Polizia Locale rafforza il contrasto alle truffe agli anziani
Grazie a un finanziamento ministeriale di oltre 17mila euro, la Polizia Locale di Cesena potenzia le iniziative di prevenzione e contrasto alle truffe rivolte agli anziani. Questo intervento mira a proteggere le persone più vulnerabili, rafforzando la sicurezza e sensibilizzando la comunità sulle strategie di difesa. Un passo importante per garantire un ambiente più sicuro e solidale per tutti i cittadini più fragili.
Al Comune di Cesena è stato assegnato un finanziamento di 17.108,96 euro nell’ambito del Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane, istituito dal Ministero dell’Interno. Grazie a queste risorse, la Polizia Locale proseguirà e rafforzerà alcune azioni già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
