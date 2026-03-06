Unione 79 Tbm calcio Lorenzo Liberti | Vogliamo pensare solo alla prossima gara

L'Unione 79 Tbm calcio, squadra della Seconda categoria, attraversa un momento difficile. La formazione, che fino a poco tempo fa guidava il girone F, sta affrontando problemi di organico causati da infortuni e da alcuni giovani che hanno lasciato il gruppo. Il tecnico Lorenzo Liberti ha dichiarato che la priorità è concentrarsi sulla prossima partita.

Roma – Non è un periodo facile per la Seconda categoria dell’Unione 79 Tbm, a lungo in vetta al girone F e da qualche tempo attanagliata da alcune pesanti difficoltà di organico, tra infortuni e ragazzi che hanno lasciato il gruppo. A parlare della situazione è Lorenzo Liberti, trequartista o attaccante classe 2006 che è figlio del presidente-allenatore Fabrizio. “La stagione era iniziata nel migliore dei modi: avevamo un organico di qualità e la classifica ci sorrideva. Poi da dicembre è cambiato qualcosa, tra infortuni e ragazzi che hanno preferito fare scelte diverse. Adesso giochiamo spesso con l’aiuto di alcuni elementi dell’Under 16 provinciale e stiamo cercando di portare avanti il campionato col massimo impegno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

