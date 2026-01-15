Unione 79 Tbm calcio Colafrancesco | Questa squadra deve vincere il campionato

L’Unione 79 Tbm calcio, con la guida di Colafrancesco, punta a vincere il campionato. La squadra ha recentemente ritrovato il successo, battendo 4-1 il San Lorenzo al “Panichelli” dopo un pareggio ad Ardea. Il risultato rafforza la posizione del team nella Seconda categoria, confermando l’obiettivo di raggiungere la vetta del campionato.

La Seconda categoria dell’Unione 79 Tbm è tornata al successo. Dopo il pari di Ardea nella prima partita del 2026, i ragazzi del presidente-allenatore Fabrizio Liberti hanno battuto con un netto 4-1 il San Lorenzo nel match giocato al “Panichelli” Roma – La Seconda categoria dell’Unione 79 Tbm è tornata al successo. Dopo il pari di Ardea nella prima partita del 2026, i ragazzi del presidente-allenatore Fabrizio Liberti hanno battuto con un netto 4-1 il San Lorenzo nel match giocato al “Panichelli”. Tra i migliori in campo c’è stato Claudio Colafrancesco, centrocampista offensivo classe 2000 autore di due assist in occasione delle prime due marcature dell’Unione 79 Tbm: “Abbiamo sempre tenuto la partita in pugno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

