Unicef | allarme uccisioni bambini Sono 180 da inizio guerra

L’allarme dell’Unicef: In Iran 180 bambini sono stati uccisi e molti altri feritiTra le vittime ci sono 168 bambine uccise quando un attacco ha colpito la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab ... dire.it

Unicef: Beigbeder, il 2026 non porta tregua ai bambini che vivono nella violenza e nei conflitti in Medio Oriente e Nord AfricaIn Iran più di 144 bambini sono stati uccisi, mentre molti altri sono rimasti feriti o sono detenuti. Nella Striscia di Gaza, dall’inizio dell’anno, 37 bambini uccisi. A gennaio, due bambini sono ... agensir.it