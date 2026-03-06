L’Unicef ha comunicato che il conflitto in Iran ha causato la morte di circa 180 bambini, con molti altri rimasti feriti negli attacchi che hanno colpito varie zone del Paese. La denuncia riguarda le vittime tra i più piccoli, evidenziando un bilancio pesante e ancora in evoluzione. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili degli attacchi o sulle modalità specifiche delle operazioni militari.

Secondo quanto riferito dall’Unicef, il conflitto in Iran ha già provocato la morte di circa 180 bambini, mentre molti altri sono rimasti feriti durante gli attacchi che hanno colpito diverse aree del Paese. L’organizzazione internazionale ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando come le vittime più giovani siano tra le più colpite dalle conseguenze della guerra. Tra gli episodi più drammatici segnalati dall’Unicef c’è l’attacco avvenuto il 28 febbraio alla scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh, situata a Minab, nel sud dell’Iran. Il bombardamento ha colpito l’edificio mentre le lezioni erano in corso, provocando la morte di 168 bambine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Guerra in Iran: l’Unicef denuncia la morte di 180 bambini

Guerra in Iran, uccisi 200 bambini dall’inizio del conflitto: i dati provenienti dall’UNICEFL’escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran sta causando un pesante tributo tra i civili, in particolare tra i più piccoli.

Unicef Caserta accoglie Andrea Iacomini: la guerra vista con gli occhi dei bambiniGiovedì 29 gennaio 2026, alle ore 16:00, la sede del Comitato Provinciale UNICEF Caserta (Via Raffaele Leonetti, 47) ospiterà la presentazione del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guerra in Iran l'Unicef denuncia la....

Temi più discussi: Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia; Iran, l’Europa divisa e i rischi della guerra; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Guerra in Iran, l’Italia rischia grosso su energia e lavoro.

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 6 marzo 2026Il quartier generale della polizia a Teheran, bombardato da Usa e Israele durante la guerra contro l’Iran, in una foto del 4 marzo 2026. Credit: Sobhan Farajvan/PACIFIC P/SIPA / AGF Ore 09.40 – Libano ... tpi.it

Guerra Usa Iran, missili su Tel Aviv. Colpito un hotel in Bahrein. Trump: «Inviare truppe di terra una perdita di tempo»Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmessaggero.it

L’odio è il fondamento passionale di ogni guerra. Nel mondo animale non esiste né crimine né guerra perché non esiste la passione dell’odio. L’istinto aggressivo si scatena solo per la difesa del proprio territorio, per la sopravvivenza della propria esistenza o - facebook.com facebook

Netanyahu, la democratura e la guerra dei voti (di A. De Girolamo, E. Catassi) x.com