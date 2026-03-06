In Ungheria, le autorità hanno fermato un convoglio ucraino e sequestrato milioni di euro in contanti, oro e dollari. Durante l'operazione sono stati arrestati sette uomini, tra cui un generale ucraino. La vicenda riguarda un intervento delle forze di polizia locali e non sono stati resi noti altri dettagli sulle modalità dell’intervento.

L'Ungheria ha sequestrato milioni di euro in contanti e oro da un convoglio ucraino e ha arrestato sette uomini. Tutti ucraini. L'accusa è di riciclaggio di denaro e ha aperto uno scontro tra Kiev e Budapest. Il denaro è l'oro erano trasportati su due veicoli blindati di una banca ucraina. Funzionari ungheresi hanno affermato che gli ucraini arrestati avevano legami con l'intelligence e hanno suggerito che i soldi potessero essere di dubbia provenienza, mentre il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha accusato Budapest di "aver preso ostaggi e rubato denaro". E ha poi accusato il primo ministro ungherese Viktor Orbán di aver montato lo scandalo per ottenere vantaggi politici, in vista delle elezioni legislative convocate per il 12 aprile prossimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ungheria, sequestrato convoglio con oro e milioni di euro e dollari: arrestato anche un generale ucraino

