Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è finito in manette mentre cercava di scappare in treno dalla nazione, dopo essere stato coinvolto in un caso di corruzione da 100 milioni di dollari. La polizia lo ha fermato alla stazione di Leopoli, dove aveva appena salito sul treno diretto verso i confini occidentali. Si sospetta che abbia sottratto fondi pubblici destinati all’approvvigionamento energetico durante il suo mandato.

Nuovo scandalo corruzione in Ucraina e proprio nel settore più delicato del conflitto con la Russia. L’ex ministro dell’Energia ucraino Herman Galushchenko è stato arrestato questa notte mentre, a bordo di un treno, tentava di fuggire dal Paese. Lo ha annunciato l’autorità ucraina Nabu incaricata di contrastare la corruzione. “Oggi, mentre attraversava il confine di Stato, gli investigatori della Nabu hanno arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’ambito del caso ‘Mida’”, ha affermato la Nabu in una nota, riferendosi al gigantesco scandalo di corruzione nel settore energetico del Paese che ha scosso l’Ucraina lo scorso anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guerra e ladri. Ex ministro ucraino arrestato mentre fuggiva in treno: corruzione da 100 milioni di dollari

