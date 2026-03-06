Ungheria sequestrati 80 milioni di dollari da furgoni blindati | arrestati 7 cittadini ucraini

Le autorità ungheresi hanno arrestato sette cittadini ucraini e sequestrato due auto blindate mentre trasportavano circa 80 milioni di dollari in contanti attraverso il paese. L’operazione riguarda un sospetto di riciclaggio di denaro e le auto sono state confiscate durante le indagini. L’arresto e il sequestro sono avvenuti nel corso di un intervento di polizia volto a contrastare attività illecite.

Le autorità ungheresi hanno arrestato sette cittadini ucraini e sequestrato due auto blindate che trasportavano ingenti somme di denaro contante attraverso l’Ungheria con l’accusa di riciclaggio di denaro. L’Ucraina ha accusato il governo filo-russo dell’Ungheria di aver preso in ostaggio i cittadini ucraini e di aver sequestrato illegalmente milioni di dollari in contanti. I sette ucraini arrestati erano dipendenti della banca statale ucraina Oschadbank e viaggiavano su due auto blindate che trasportavano il denaro tra l’Austria e l’Ucraina nell’ambito dei normali servizi tra banche statali, ha detto Sybiha. Il carico sequestrato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'Ungheria sequestra due blindati di una banca ucraina con 82 milioni di dollari: “Riciclaggio”. Kiev nega. Tensione sempre più altaKiev, 6 marzo 2026 – La tensione diplomatica tra Kiev e Budapest ha raggiunto un nuovo e pericoloso picco, trasformandosi in quello che le autorità...

Ucraina e Ungheria ai ferri corti, Sybiha: ‘I cittadini ucraini non si rechino a Budapest, non sono al sicuro’Nuove tensioni tra Ucraina e Ungheria, con uno scontro politico e diplomatico che si intreccia a una vicenda ancora poco chiara avvenuta a Budapest.