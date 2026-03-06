Ucraina e Ungheria ai ferri corti Sybiha | ‘I cittadini ucraini non si rechino a Budapest non sono al sicuro’

L'Ucraina ha diffuso un avviso ai propri cittadini, invitandoli a non viaggiare verso l'Ungheria, sostenendo che non si può garantire la sicurezza nel Paese. La comunicazione è stata resa nota da un rappresentante ufficiale, che ha sottolineato l'importanza di seguire questa indicazione. La tensione tra i due Paesi si è manifestata pubblicamente in questa comunicazione ufficiale.

Nuove tensioni tra Ucraina e Ungheria, con uno scontro politico e diplomatico che si intreccia a una vicenda ancora poco chiara avvenuta a Budapest. Il ministero degli Esteri ucraino, guidato da Andrii Sybiha, ha infatti invitato i cittadini a non recarsi in Ungheria dopo che sette dipendenti ucraini della banca statale Oschadbank sono stati fermati dalle autorità ungheresi. Secondo quanto riferito da Kiev, gli impiegati stavano gestendo due veicoli bancari in transito tra Austria e Ucraina, con a bordo circa 40 milioni di dollari e nove chilogrammi d’oro. Le autorità ungheresi sospetterebbero un caso di riciclaggio di denaro, ma al momento non sono chiari né i motivi esatti del fermo né le condizioni delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

