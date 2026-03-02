Attacco record e Kane da favola | l' Atalanta è avvisata questo Bayern fa paura

Il Bayern Monaco ha segnato oltre 3 gol di media a partita, totalizzando 45 reti in questa stagione grazie anche alle 45 realizzazioni dell'inglese. La squadra si prepara ad affrontare l'Atalanta negli ottavi di Champions League, mettendo in campo un record impressionante di gol e prestazioni offensive che mettono in difficoltà qualsiasi avversario.

Il miglior Bayern Monaco di sempre. Almeno per quel che riguarda l'attacco. Quest'anno i bavaresi, che affronteranno l'Atalanta negli ottavi di Champions League, tritano qualsiasi avversario. In questa stagione Kane e compagni hanno realizzato 124 gol in 37 partite, per una media di 3,35 reti a incontro. Solo per fare dei paragoni: il Psg è a quota 98 in 39 uscite (media di 2,51), l'Arsenal a 106 in 44 (media di 2,4), il City a 96 in 43 (quindi 2,23), il Barcellona a 107 in 40 (2,67) e il Real Madrid è lontanissimo con 87 reti in 39 incontri (2,23). Insomma, nessuno segna con la frequenza dei bavaresi. Nemmeno lontanamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

