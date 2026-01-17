Il Bayern Monaco prosegue il proprio cammino in Bundesliga con una convincente vittoria, battendo il Lipsia 5-1. La squadra di Nagelsmann si conferma leader della classifica, chiudendo il girone d'andata con risultati record sia in termini di punti sia di gol segnati. La partita testimonia la continuità delle prestazioni dei bavaresi, che si apprestano a iniziare il girone di ritorno con grande fiducia.

Un'altra partita rispetto all'andata, eppure basta per vincere e dilagare. Nella prima giornata il Bayern Monaco aveva spazzato via il Lipsia (6-0), alla prima di ritorno si impone invece in rimonta per 5-1 (gol di Romulo Cardoso al 20', di Gnabry al 50', Kane al 67', Tah all'83', Pavlovic all'85' e Olise all'88'). Un risultato generoso per i bavaresi, anche perché nel primo tempo ha giocato solo il Lipsia. Nei primi 7 minuti sono tre le occasioni create dai padroni di casa: Nusa al 3' calcia fuori, Romulo Cardoso si fa ipnotizzare da Neuer al 4' e al 7' è di nuovo Nusa a essere impreciso da posizione ravvicinata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prosegue il monologo del Bayern Monaco: altra goleada, Lipsia travolto 5-1

Leggi anche: Pronostico Lipsia-Bayern Monaco: si alza l’asticella per le motivazioni

Leggi anche: RB Lipsia-Bayern Monaco (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Prosegue il monologo del Bayern Monaco: altra goleada, Lipsia travolto 5-1 - I bavaresi iniziano il girone di ritorno con l'ennesima vittoria: in Bundesliga, la squadra di Kompany è ancora imbattuta e ha chiuso un girone d'andata da record per punti e gol segnati ... msn.com