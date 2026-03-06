Una telefonata dei carabinieri il marito che esce e i gioielli che spariscono da casa

Una telefonata proveniente dai carabinieri ha interrotto una giornata tranquilla, portando il marito a uscire di casa. Durante l’assenza, alcuni gioielli sono stati sottratti dall’abitazione della coppia di anziani. La chiamata si è rivelata una truffa ben architettata, con l’obiettivo di ingannarli e portar via oggetti di valore. La vicenda si è svolta in pochi minuti, lasciando i due senza i loro beni.

Il raggiro risale al maggio 2025 nella Bassa friulana. Una donna di 72 anni fu convinta a consegnare monili d’oro per oltre 15mila euro dopo una telefonata con la scusa della targa clonata. I carabinieri hanno ora identificato e arrestato due uomini residenti a Napoli Una telefonata inattesa, una storia costruita con cura e pochi minuti per convincere una coppia di anziani a fidarsi. È iniziata così la truffa avvenuta lo scorso 22 maggio nella Bassa friulana, quando una donna di 72 anni è stata indotta a consegnare gioielli e oggetti preziosi per un valore di oltre 15 mila euro. Per quella vicenda i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latisana, con il supporto dei colleghi campani, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne e di un 43enne residenti a Napoli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

