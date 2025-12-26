Chiede soldi e gioielli per scagionare il marito a una donna che però è vedova | arrestato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Jesi hanno arrestato un 44enne, originario e residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Le pattuglie della Compagnia di Jesi hanno rilevato martedì scorso la presenza nell’area ZIPA di un’autovettura a noleggio, con a. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Chiede soldi ad una donna per una bici rubata e la aggredisce con un pugno in faccia: arrestato

Leggi anche: Soldi, orologi e gioielli sottratti ad una donna. Finti carabinieri arrestati dalla Squadra Mobile

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chiede soldi a un’anziana per evitare l’arresto del marito, ma lei è vedova: in manette - Un 44enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine per analoghi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi ... stylo24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.