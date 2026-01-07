M ickey Rourke non vuole carità. L’attore 73enne, che qualche giorno fa era finito al centro delle cronache per via delle sue difficoltà economiche e per cui tanti si erano mobilitati con delle donazioni, ha dichiarato che non ha bisogno dell’aiuto di nessuno, né tantomeno di beneficenza. Mickey Rourke ci va pesante su Tom Cruise: «Irrilevante, fa la stessa parte da 35 anni» X Leggi anche › Mickey Rourke rischia lo sfratto: parte la raccolta fondi per. pagargli l’affitto Mickey Rourke: «La beneficenza è umiliante». L’attore di 9 settimane e 12, The Wrestler (per cui ottenne una Nomination agli Oscar nel 2008) e altri successi, ha postato un video su Instagram in cui ha sconfessato la raccolta fondi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore di "9 settimane e 1/2" ha rifiutato l'aiuto del suo staff, che su GoFundMe ha lanciato una raccolta fondi in suo favore: ecco cosa sta succedendo

Leggi anche: Spalletti Juventus, vuole la Serie A: ha rifiutato l’Arabia e adesso sta trattando per raggiungere un accordo. Spunta un dettaglio che potrebbe facilitare il suo approdo

Leggi anche: Inter, ma che fine ha fatto Palacios? Ecco cosa sta succedendo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mickey Rourke, una raccolta fondi per evitargli lo sfratto; Mickey Rourke, l'attore rischio lo sfratto: al via una campagna per raccogliere soldi per pagare l'affitto; Mickey Rourke, il GoFundMe per evitare lo sfratto: La fama non protegge dalle difficoltà; Mickey Rourke lancia una raccolta fondi. Ecco perché.

Dal mito di 9 settimane e 1/2 alla minaccia dello sfratto: i fan si mobilitano con un crowdfunding per salvare… - Dal mito di 9 settimane e 1/2 alla minaccia dello sfratto: i fan si mobilitano con un crowdfunding per salvare l'attore dall'abisso Il crepuscolo di ... novella2000.it