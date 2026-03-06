Una liaison tra Juliana Awada e re Felipe di Spagna? In Argentina il gossip impazza Ma al momento appare del tutto infondato Ecco com' è nato

In Argentina si diffonde la voce di una presunta relazione tra Juliana Awada, ex first lady argentina, e il re di Spagna. Secondo le indiscrezioni, il gossip riguarda un possibile legame tra i due, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o prove che dimostrino questa ipotesi. La notizia ha attirato molta attenzione nel Sud America, alimentando molte discussioni tra i media locali.

Un conduttore tv ha lanciato il pettegolezzo: lei, da poco separata dal marito, avrebbe avuto una storia d’amore con il sovrano spagnolo. Non ci sono prove ma in Sud America non si parla d’altro. E ciò basta per rimettere in dubbio la solidità dell’amore di lui con la regina Letizia C’è un gossip che impazza, da giorni, in Sud America. Quello secondo cui re Felipe di Spagna avrebbe, o avrebbe avuto, una relazione con Juliana Awada, ex first lady argentina, da poco tornata single. Un pettegolezzo che al momento appare del tutto infondato, precisiamo. Senza prove e, secondo gli esperti royal, decisamente campato per aria. Tutto è nato da una... 🔗 Leggi su Amica.it

