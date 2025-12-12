Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino stanno insieme? Impazza il gossip Ma lei smentisce

Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: si vocifera di una possibile relazione tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Dopo le speculazioni, l’attrice ha però smentito le voci, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi sulla loro situazione sentimentale.

Rocío Muñoz Morales (ex di Raoul Bova) e Stefano De Martino (ormai ex di Caroline Tronelli) stanno insieme? Negli ultimi giorni il mondo del gossip si è infiammato attorno a questa notizia. Qualcuno parla di “storia segreta”, ma pare che laverità sia un'altra.Come riporta Today.it, Roberto Alessi. Napolitoday.it

