Una bimba in arrivo Impazza il gossip su Fedez e Giulia Honegger e spunta un anello sospetto

Da settimane si parla di una possibile gravidanza per Fedez e Giulia Honegger. La coppia, solitamente riservata, ha alimentato il gossip con qualche indizio sui social e un anello sospetto che spunta tra le sue mani. La notizia circola tra i fan e i gossip, che aspettano conferme o smentite.

Quello tra Fedez e Giulia Honegger è un amore lontano dai riflettori. Sui social, la coppia è quasi invisibile: qualche storia, rare apparizioni, nulla a che vedere con la narrazione condivisa e costante che aveva accompagnato la relazione con Chiara Ferragni. Eppure, da settimane, intorno a loro.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

"Qualcosa di speciale in arrivo": il gossip su Fedez e Giulia Honegger è bomba

Le voci su Fedez e Giulia Honegger si fanno sempre più insistenti.

"La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta", rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta

Dopo settimane di smentite, torna a circolare la voce che Fedez e Giulia Honegger aspettino un bambino.

Fedez papà per la terza volta Il gossip su Giulia Honegger

Una bimba in arrivo. Impazza il gossip su Fedez e Giulia Honegger (e spunta un anello sospetto)Per il rapper, che presto vedremo a Sanremo insieme a Marco Masini, starebbe per iniziare una nuova fase della vita

