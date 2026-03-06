Una Hotels-Smith storia finita | è rescissione

La relazione tra la Pallacanestro Reggiana e Jamar Smith si è conclusa con una rescissione contrattuale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna la fine dell’esperienza del giocatore con la squadra. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico, e la squadra ha confermato la conclusione del rapporto. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

di Francesco Pioppi La storia tra la Pallacanestro Reggiana e Jamar Smith è ufficialmente arrivata ai titoli di coda, almeno per quello che riguarda il basket giocato. Ieri il club ha infatti comunicato la risoluzione del contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Precisando però che "in sintonia con la società ed in virtù della grande professionalità che lo ha sempre contraddistinto, Smith rimarrà a Reggio fino al termine della stagione insieme alla sua famiglia e sarà a disposizione di coach Dimitris Priftis per gli allenamenti della prima squadra". Di fatto non cambia praticamente nulla rispetto a quello che era già accaduto...

REGGIO EMILIA – Da tesserato ad aggregato, a disposizione per gli allenamenti: è il nuovo ruolo di Jamar Smith all'interno della Una Hotels. La Pallacanestro Reggiana e il cestista statunitense hanno ...

Sabato si torna al PalaBigi Il 7 marzo alle 20:00 la UNA Hotels Reggio Emilia ospita Trieste e torna anche We CaRE, il progetto biancorosso dedicato al terzo settore. Insieme a MasterVoice e ai charity partner LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori -