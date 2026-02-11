De Zerbi Marsiglia è finita! Accordo per la rescissione consensuale il comunicato del club

Il contratto tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia si è concluso ufficialmente. Dopo settimane di trattative, le parti hanno trovato un accordo per la rescissione consensuale. Il club ha pubblicato un comunicato per annunciare la fine del rapporto, che ormai si era sfilacciato da tempo. Ora De Zerbi si prepara a cercare una nuova avventura, mentre il Marsiglia inizia a pensare al futuro senza il suo ex allenatore.

© Calcionews24.com - De Zerbi Marsiglia, è finita! Accordo per la rescissione consensuale, il comunicato del club Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del club Il Parma Calcio ha annunciato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con il giocatore Vicente Guaita. De Zerbi lascia il Marsiglia, risoluzione consensuale Roberto De Zerbi lascia ufficialmente l'Olympique Marsiglia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia Argomenti discussi: De Zerbi-Marsiglia, è finita. Nella notte il comunicato dell'Olympique: separazione consensuale; De Zerbi getta la spugna! Col Marsiglia è finita: si tratta la risoluzione; De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia: risoluzione consensuale; Ufficiale, Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia: Decisione difficile presa nell'interesse del club. De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia, ufficiale: i retroscena dietro la rottura e la decisione finaleRoberto De Zerbi e l'Olympique Marsiglia trovano un accordo consensuale per interrompere il rapporto dopo settimane di tensioni e risultati negativi ... fanpage.it Marsiglia, esonerato De Zerbi. Fatali per il tecnico italiano il 5-0 col Psg e l'eliminazione dalla ChampionsL'Olympique Marsiglia ha esonerato l'allenatore Roberto De Zerbi dopo la sconfitta per 5-0 subita domenica nel 'Classique' contro il Paris Saint-Germain. Dopo aver discusso con tutti i membri della d ... affaritaliani.it Marsiglia-De Zerbi, ora è davvero finita - facebook.com facebook #DeZerbi-Marsiglia, è finita! Ufficiale l'addio: "Rescissione consensuale, scelta presa per il bene del club" x.com

