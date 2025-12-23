Origi Milan è ufficiale la rescissione consensuale | finita una esperienza non fortunata Le ultime

Origi Milan ha annunciato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto, chiudendo così un’esperienza che non ha soddisfatto le aspettative. La decisione, ratificata nelle ultime ore, segna la fine del suo percorso con il club rossonero. Questa separazione apre nuovi scenari sia per il giocatore che per il futuro della squadra.

Origi Milan, la separazione è ormai ufficiale. La rescissione consensuale con i rossoneri è stata ratificata nel corso nelle scorse ore. Le ultime L’AC Milan ha ufficialmente annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Divock Origi, segnando la fine di un capitolo importante ma altalenante nella storia recente del club. L’attaccante belga, arrivato a parametro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Origi Milan, è ufficiale la rescissione consensuale: finita una esperienza non fortunata. Le ultime Leggi anche: Calciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. Guadagna più di Modric e Rabiot Leggi anche: Milan-Origi, è finalmente finita: firmata la risoluzione del suo ricco contratto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milan-Origi è finalmente finita | firmata la risoluzione del suo ricco contratto. Divock Origi lascia il Milan dopo tre anni e mezzo - Il centravanti belga, classe 1995, era arrivato in rossonero nell'estate 2022 come rinforzo offensivo ... milannews.it

Il Milan e Origi si separano, risolto il contratto con l’attaccante belga - A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero attraverso una breve nota diffusa sui propri ... tuttojuve.com

UFFICIALE - Milan, arriva la risoluzione con Divock Origi: il comunicato - L’ex Liverpool era arrivato a Milano nell’estate post scudetto 2022, ed è sceso in campo con la maglia rossonera per 36 ... napolimagazine.com

ADDIÓS DIVOCK! IL #MILAN RISOLVE IL CONTRATTO DI #ORIGI Si chiude oggi il capitolo più enigmatico della storia recente rossonera. Ecco i dettagli dell'addio. FINE DI UN INCUBO: Matteo #Moretto conferma: risoluzione immediata a 6 mesi - facebook.com facebook

Origi saluta (finalmente) il Milan dopo quasi mille giorni dall'ultima presenza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.