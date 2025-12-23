Origi Milan è ufficiale la rescissione consensuale | finita una esperienza non fortunata Le ultime

Origi Milan ha annunciato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto, chiudendo così un’esperienza che non ha soddisfatto le aspettative. La decisione, ratificata nelle ultime ore, segna la fine del suo percorso con il club rossonero. Questa separazione apre nuovi scenari sia per il giocatore che per il futuro della squadra.

Origi Milan, la separazione è ormai ufficiale. La rescissione consensuale con i rossoneri è stata ratificata nel corso nelle scorse ore. Le ultime L’AC Milan ha ufficialmente annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Divock Origi, segnando la fine di un capitolo importante ma altalenante nella storia recente del club. L’attaccante belga, arrivato a parametro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

