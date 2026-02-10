Una piega per lo Ior | domenica anche a Forlì e Cesena parrucchieri in campo contro il cancro

Domenica, anche a Forlì e Cesena, i parrucchieri scendono in campo contro il cancro infantile. In occasione della Giornata mondiale, i negozi si mobilitano per sostenere gli adolescenti colpiti da tumore, un gesto concreto per far sentire loro la vicinanza delle comunità.

Torna infatti “Una piega per lo Ior”, una grande maratona di solidarietà animata da più di 200 tra parrucchieri e operatori di bellezza Domenica si celebra la Giornata mondiale contro i tumori infantili e sette città della Romagna (Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Rimini e Riccione, Pesaro e Argenta) si uniranno idealmente per far sentire la propria vicinanza agli adolescenti che affrontano una diagnosi di tumore. Torna infatti “Una piega per lo Ior”, una grande maratona di solidarietà animata da più di 200 tra parrucchieri e operatori di bellezza che, per un giorno, doneranno la propria professionalità come volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo a sostegno della lotta contro il cancro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Domenica 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna si preparano a una giornata di solidarietà.

Lo Ior lancia una nuova campagna, chiamata ’FuoriClasse’, dedicata all’istruzione domiciliare per i giovani pazienti.

