'Una piega per lo Ior' | le parrucchiere scendono in campo nella lotta contro il cancro
Domenica 15, in tutta la Romagna, Pesaro e Argenta, le parrucchiere scendono in campo contro il cancro. In questa giornata mondiale, sette città si uniscono per mostrare vicinanza agli adolescenti che devono combattere con una diagnosi di tumore. Le parrucchiere si mobilitano per sensibilizzare e sostenere chi si trova in questa battaglia.
Domenica 15, giornata mondiale contro i tumori infantili, sette città della Romagna più Pesaro e Argenta si uniranno idealmente per far sentire la propria vicinanza agli adolescenti che affrontano una diagnosi di tumore. Torna infatti 'Una piega per lo Ior'.
"Una piega per lo Ior": domenica anche a Forlì e Cesena parrucchieri in campo contro il cancro
Domenica, anche a Forlì e Cesena, i parrucchieri scendono in campo contro il cancro infantile.
Una piega solidale per i ragazzi col cancro, 200 parrucchieri volontari a sostegno dello Ior
Domenica 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, sette città della Romagna si preparano a una giornata di solidarietà.
