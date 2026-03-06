A Milano, dal 8 al 17 marzo 2026, si svolge l'Ireland Week, una settimana dedicata a cultura, musica e racconti irlandesi. L’evento, molto atteso nel calendario cittadino, si conclude il giorno di San Patrizio. Durante questa manifestazione si svolgono numerose attività e spettacoli per celebrare la tradizione irlandese. La festa si inserisce tra le principali iniziative culturali della città in quel periodo.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Tutto il programma della manifestazione dedicata alla terra di Joyce: musica, eventi, cibo, spettacoli e tanto divertimento È una delle settimane più divertenti e attese del calendario milanese e torna nel 2026, da domenica 8 marzo sino al 17 marzo, giorno di San Patrizio. Patrocinato dal Comune di Milano e giunta alla quinta edizione, Ireland Week si conferma una piattaforma coinvolgente per raccontare la cultura dell’isola di Irlanda attraverso iniziative sempre nuove e sorprendenti. Nel primo lustro abbiamo costruito un format capace di parlare d’Irlanda a tutto tondo, dove approfondire le numerose sfaccettature, tra cultura, musica, artigianato, film, danza, sport e tanto altro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Campi Bisenzio un grande week end di Natale tra musica, folletti, spettacoli e culturaSi accendono le luci dell’ultimo week end di Natale a Campi Bisenzio con un programma di appuntamenti davvero per tutti.

St. Patrick on the Cusio: week end di festa e musica a Briga NovareseIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ireland Week.

Temi più discussi: Una festa di cultura musica e storie:a Milano arriva la Ireland Week 2026 dall’8 al 17 marzo 2026; Una festa di cultura, musica e storie: a Milano arriva la Ireland Week 2026; Ireland Week Milano 2026: Programma Eventi, San Patrizio; Ireland Week: Milano diventa irlandese per una settimana e il cibo è protagonista.

Una festa di cultura, musica e storie: a Milano arriva la Ireland Week 2026Tutto il programma della manifestazione dedicata alla terra di Joyce: musica, eventi, cibo, spettacoli e tanto divertimento ... milanotoday.it

Ireland Week Milano 2026: gli eventi di San Patrizio per una settimana Irish tra cibo, musica, danze e cinemaDal 10 al 17 marzo 2026, giorno di San Patrizio, torna a Milano la Ireland Week, evento diffuso che per il quinto anno offre un calendario di eventi per diffondere una cultura irlandese trasversale, ... mentelocale.it

L'Ireland Week arriva a Genova: dal 14 al 17 marzo "San Patrizio al Mog" liguria.bizjournal.it/2026/03/05/ire… x.com

Una festa di cultura, musica e storie: dall’8 al 17 marzo 2026 a Milano arriva la Ireland Week 2026 Cinque anni di Ireland Week: la cultura irlandese conquista Milano con musica, eventi, cibo, spettacoli e tanto divertimento È una delle settimane più divertenti e - facebook.com facebook