A Campi Bisenzio un grande week end di Natale tra musica folletti spettacoli e cultura

Preparati a vivere un magico weekend natalizio a Campi Bisenzio, dove musica, folklore e cultura si incontrano in un’atmosfera festosa. Tra spettacoli, follettini e momenti di condivisione, l’ultimo week end di dicembre si trasforma in un’occasione speciale per tutta la famiglia. Non perdere l’opportunità di immergerti in un’atmosfera unica e di scoprire le meraviglie che questa splendida località ha in serbo per te.

Campi, torna la tradizione del 'Tempo del Fierone’: grande festa agricola per grandi e piccini - Campi Bisenzio (Firenze), 29 agosto 2025 – Fervono i preparativi per il grande appuntamento del 6 e 7 settembre con “I giorni del Fierone. lanazione.it

Il Babbo Natale di Auser Volontariato Campi Bisenzio in visita agli ospiti della RSA La Mimosa. Un sorriso, un regalo, una carezza. - facebook.com facebook

Buongiorno da Campi Bisenzio (FI) #PossiamoAiutarvi #Carabinieri #Difesa #ForzeArmate #16dicembre x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.