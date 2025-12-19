A Campi Bisenzio un grande week end di Natale tra musica folletti spettacoli e cultura
Preparati a vivere un magico weekend natalizio a Campi Bisenzio, dove musica, folklore e cultura si incontrano in un’atmosfera festosa. Tra spettacoli, follettini e momenti di condivisione, l’ultimo week end di dicembre si trasforma in un’occasione speciale per tutta la famiglia. Non perdere l’opportunità di immergerti in un’atmosfera unica e di scoprire le meraviglie che questa splendida località ha in serbo per te.
Si accendono le luci dell’ultimo week end di Natale a Campi Bisenzio con un programma di appuntamenti davvero per tutti. Come accade già dal 29 novembre il cuore del Natale campigiano batterà in centro con mercatini, aperture straordinarie dei negozi, animazioni itineranti, giochi e laboratori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
