Una sigaretta contro il regime | perché diventa virale la singolare protesta delle donne iraniane

La protesta delle donne iraniane che si accendono una sigaretta davanti a un’immagine dell’Ayatollah Khamenei rappresenta un gesto simbolico di ribellione. Sebbene non possa cambiare immediatamente il regime teocratico instaurato nel 1979, questa azione ha riscosso forte interesse sui social media, diventando un’immagine potente e condivisa a livello globale. Un gesto semplice, ma carico di significato, che evidenzia il desiderio di resistere e di affermare la propria voce.

