Una sigaretta contro il regime | perché diventa virale la singolare protesta delle donne iraniane

Da milleunadonna.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta delle donne iraniane che si accendono una sigaretta davanti a un’immagine dell’Ayatollah Khamenei rappresenta un gesto simbolico di ribellione. Sebbene non possa cambiare immediatamente il regime teocratico instaurato nel 1979, questa azione ha riscosso forte interesse sui social media, diventando un’immagine potente e condivisa a livello globale. Un gesto semplice, ma carico di significato, che evidenzia il desiderio di resistere e di affermare la propria voce.

Non servirà a rovesciare il regime teocratico che avvelena l’Iran dal 1979 con la Rivoluzione Islamica ma quella delle donne che si accendono una sigaretta dando alle fiamme una fotografia dell'Ayatollah Khamenei resta un’immagine di grande potenza e, infatti, sta diventando virale sui social. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

una sigaretta contro il regime perch233 diventa virale la singolare protesta delle donne iraniane

© Milleunadonna.it - Una sigaretta contro il regime: perché diventa virale la singolare protesta delle donne iraniane

Leggi anche: Iran, la rivoluzione delle donne contro il regime: il trend con la foto di Khamenei in fiamme per accendersi una sigaretta

Leggi anche: Iran, la maratona delle donne senza velo contro il regime islamico: due organizzatori arrestati (video)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

sigaretta contro regime perch233Iran, le proteste contro il regime passano dai social: sigarette accese con la faccia dell'Ayatollah Khamenei - Nelle proteste in Iran contro il regime, alcune giovani donne si sono fatte immortalare sui social mentre accendono sigarette con la foto dell'Ayatollah ... virgilio.it

sigaretta contro regime perch233Sigarette accese con foto in fiamme di Khamenei, la protesta delle iraniane - Sta diventando virale sui social una nuova protesta lanciata dalle donne iraniane all'estero, che si filmano mentre accendono sigarette da una immagine in fiamme del leader supremo, l'Ayatollah ... ansa.it

sigaretta contro regime perch233Iran, la rivoluzione delle donne contro il regime: il trend con la foto di Khamenei in fiamme per accendersi una sigaretta - Prima il Venezuela, poi le minacce degli Usa alla Groenlandia, ora ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.