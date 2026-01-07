Un video virale mostra un episodio in palestra, dove un ragazzo rivolge commenti grassofobici a una donna mentre si allena. Il tiktoker @_markie.__ ha ripreso la scena, evidenziando un comportamento inappropriato e la reazione della vittima. L’episodio solleva ancora una volta il tema del rispetto e della sensibilità nei luoghi pubblici, sottolineando l’importanza di contrastare ogni forma di molestia e discriminazione.

Un tiktoker (@markie.) ha ripreso una discussione mentre una ragazza si allenava in palestra. L’influencer stava scherzando con un amico con il telefonino, ma ha subito notato che nella sala vicino gli animi si stavano scaldando. Protagonisti della discussione un uomo e un’altra cliente della palestra. A quel punto il tiktoker ha azionato il video con il suo cellulare per riprendere la scena. “Un tizio in palestra ha detto a questa signora che non vuole persone grasse accanto a lui – ha spiegato l’autore del video – Con il peggiorare della situazione, l’uomo ha insultato la donna e lei se n’è andata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei grassa, via di qua non voglio allenarmi con te”: un ragazzo in palestra molesta una donna con commenti grassofobici. La scena viene ripresa e il video è virale

