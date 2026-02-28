Trump diminuisce i vaccini ai bambini | svolta shock negli Usa

Il 14 luglio 2024 negli Stati Uniti, Donald J. Trump ha annunciato una riduzione dei vaccini raccomandati per i bambini. La decisione arriva un giorno dopo un tentato omicidio avvenuto in Pennsylvania, che ha coinvolto l’ex presidente. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e sollevato numerosi commenti pubblici. Nessuna altra informazione sui motivi o le conseguenze di questa scelta è stata comunicata.

Meno dosi, nuovo modello ispirato alla Danimarca e scontro durissimo con comunità scientifica e Stati democratici. Ma i genitori che vorranno potranno farli tutti. Il 14 luglio 2024 era passato soltanto un giorno dal tentato omicidio di Donald J.Trump in Pennsylvania. Robert F. Kennedy lo aveva chiamato per trasmettergli la propria solidarietà ed è stato nel corso di quella telefonata che il presidente americano e l’allora sfidante, oggi Segretario alla Salute, hanno posto le basi della loro alleanza elettorale, partendo da uno dei temi maggiormente condivisi: la rivoluzione dei vaccini, concretizzata e annunciata ufficialmente da Trump lo scorso 6 gennaio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump diminuisce i vaccini ai bambini: svolta shock negli Usa TikTok crea dipendenza ai bambini? Il colosso cinese patteggia con gli accusatori per evitare un processo negli UsaLa società madre di TikTok, ByteDance, ha raggiunto un accordo nell’ambito di un processo storico sulla dipendenza da social media nel corso della... Usa, Kennedy Jr ha ridotto il numero di vaccini consigliati per i bambiniLunedì le autorità sanitarie federali statunitensi hanno aggiornato con effetto immediato il calendario delle vaccinazioni pediatriche del Centers...