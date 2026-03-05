Siamo in balia di un pedofilo e un criminale… il sindaco Pd spara a zero su Trump e Netanuahu | il caso finisce al consolato Usa – Il video

Il sindaco di Landriano, nel Pavese, ha espresso forti critiche nei confronti di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, definendoli pedofilo e criminale. La sua dichiarazione, rivolta pubblicamente, ha suscitato attenzione e ha portato il caso al consolato degli Stati Uniti. La vicenda si sviluppa su un video diffuso online, nel quale il primo cittadino si scaglia contro le figure politiche coinvolte.

Roberto Aguzzi, sindaco Pd di Landriano nel Pavese, si è lanciato in una durissima invettiva contro il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel suo intervento in Consiglio comunale dello scorso mercoledì 4 marzo, non ha usato mezze misure contro i due leader colpevoli di aver iniziato una guerra in Iran che, evidentemente, Aguzzi non condivide per niente. Citando lo scandalo Epstein e sull’onda della guerra nella Striscia di Gaza, il sindaco ha detto: «Dobbiamo prendere posizione contro una guerra scatenata da due guerrafondai: un pedofilo, Trump, e un criminale perseguito dalla Corte internazionale dell’Aia, Netanyahu». 🔗 Leggi su Open.online

