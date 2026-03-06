Un otto marzo di musica e poesia con le artiste Annalisa Teodorani e Chiara Raggi lo spettacolo Làsa andè

In occasione dell’otto marzo, il Comune di Gatteo organizza uno spettacolo intitolato

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Gatteo propone un appuntamento culturale dedicato alla parola poetica, alla musica e all'arte contemporanea. Domenica 8 marzo, alle ore 17, all'Oratorio San Rocco andrà in scena "Làsa andè – Insurrezione poetica per lasciare andare", uno spettacolo ideato e interpretato dalla poetessa Annalisa Teodorani e dalla cantautrice Chiara Raggi, con la partecipazione dell'artista visivo Massimo Modula. Lo spettacolo nasce dall'incontro tra due artiste accomunate dalle radici romagnole e dalla lingua del dialetto santarcangiolese, che diventa filo conduttore di un dialogo artistico fatto di versi, musica e nuove composizioni.

