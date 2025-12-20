Il tradizionale saluto di fine anno del sindaco Filippo Sacchetti alla città, con la consegna dell’Arcangelo d’Oro e delle altre onorificenze cittadine, si è svolto questa mattina (sabato, 20 dicembre) nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”. La cerimonia si è aperta con i ringraziamenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Saluto di fine anno, l’Arcangelo d’Oro alla poetessa Annalisa Teodorani e tutte le onorificenze cittadine

Leggi anche: L’Arcangelo d’Oro 2025 va ad Annalisa Teodorani, per un’opera poetica unica e profonda

Leggi anche: Anche il Codacons va all’attacco di Sinner dopo il no alla Coppa Davis: “Toglieteli tutte le onorificenze”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Santarcangelo, il saluto di fine anno del sindaco: la città celebra le sue eccellenze - Il tradizionale saluto di fine anno del sindaco Filippo Sacchetti alla città, con la consegna dell’Arcangelo d’Oro e delle altre onorificenze cittadine, si è svolto questa mattina (sabato 20 dicembre) ... altarimini.it