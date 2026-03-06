Un Grosso fuorionda con il giudice imbarazza il Comitato dell’Anm

Un episodio imbarazzante si è verificato durante una riunione del Comitato dell’Associazione Nazionale Magistrati, coinvolgendo un giudice e un avvocato. Un dialogo catturato accidentalmente fuori dal vivo ha suscitato sorpresa tra i presenti, lasciando trasparire un confronto diretto e senza filtri tra i protagonisti. L’incidente ha attirato l’attenzione sull’atmosfera interna alle riunioni del comitato e sui rapporti tra i membri.

La procura indaga sui manifesti per il No al referendum. Spangher: "È un segnale contro le fake news dell'Anm" Il Csm usa il sorteggio per i concorsi dal 2017. Ma l'Anm non si indigna Roma. Un fuorionda galeotto, certo, ma di innegabile gravità quello che ha visto protagonisti l'avv. Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No promosso dall'Anm, e Giuseppe Marra, presidente del tribunale di Aosta. Scenario dell'incontro, l'Università della Valle d'Aosta, che ha organizzato un dibattito sul referendum. In Valle il clima politico è caldo per il ricorso di Avs sul limite dei due mandati del presidente della regione Renzo Testolin, con l'intenzione di farlo dichiarare decaduto. "Ma quale organo autonomo, il Comitato per il No è un'articolazione dell'Anm", dice la giudice Ceccarelli. "Il Comitato per il No al referendum è a tutti gli effetti un'articolazione dell'Associazione nazionale magistrati. Colpo Grosso. Chi è l'avvocato messo dall'Anm al vertice del Comitato per il No per negare tutto. Costituzionalista figlio d'arte nella vita, presidente foglia di fico nel referendum. Fuorionda tra avvocato e presidente del Tribunale, in Valle d'Aosta scoppia la polemica. Caso Testolin, così un fuorionda imbarazzante mette in dubbio l'imparzialità dei giudici. Fuorionda all'UniVdA, Marra: Capisco la polemica politica, ma la questione è del tutto insussistente. Un fuorionda al dibattito sul referendum riaccende la polemica. Scoppia un caso politico-giudiziario intorno a Enrico Grosso, il costituzionalista torinese diventato il volto della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia. Petrelli: 'il fuorionda di Grosso getta ombra sulla campagna per il No'. Il fuorionda emerso durante il dibattito sul referendum sulla giustizia in Valle d'Aosta, tra il presidente del Comitato per il No Enrico Grosso e il presidente del Tribunale. GROSSO IMBARAZZO PER IL NO. Il presidente del Comitato del No dell'Anm, Enrico Grosso, è stato beccato in un fuorionda di un incontro sul referendum mentre discute con il presidente del Tribunale di Aosta, Giuseppe Marra, di una causa ancora da decidere.