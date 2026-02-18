La giudice Ceccarelli ha chiarito che il Comitato per il No non è un organo indipendente, ma fa parte dell’Associazione nazionale magistrati. Questo spiega perché molte associazioni di magistrati supportano apertamente questa posizione. Di recente, diversi giudici hanno partecipato a incontri pubblici e hanno firmato petizioni contro la riforma, dimostrando un’unità di intenti più forte di quanto si pensasse.

"Il Comitato per il No al referendum è a tutti gli effetti un’articolazione dell’Associazione nazionale magistrati. Nello statuto del Comitato è scritto chiaramente che esso dà esecuzione alle direttive impartite dal Comitato direttivo centrale (Cdc) dell’Anm. C’è quindi un vincolo funzionale. Il Comitato è legato all’Anm sia nell’operatività sia negli obiettivi e sia nella sua base economica che, non dimentichiamolo, è in origine rappresentata da ben 500 mila euro stanziati dall’Anm, ai quali se ne sono poi aggiunti altri 300 mila sempre dall’Anm”. Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’appello di Napoli e componente del Cdc dell’Anm, commenta con il Foglio le parole del presidente dell’Anm, Cesare Parodi, che di fronte alle richieste di chiarimento – giunte dal ministro della Giustizia Carlo Nordio tramite la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi – sui finanziamenti ricevuti dal Comitato per il No ha risposto che questo “è soggetto, anche giuridico, assolutamente autonomo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Ma quale organo autonomo, il Comitato per il No è un’articolazione dell’Anm”, dice la giudice Ceccarelli

“Dall’Anm slogan da imbonitori per il No”. Parla la giudice CeccarelliLa giudice Ceccarelli commenta le recenti dichiarazioni dell'Anm, definendole come uno slogan da imbonitori per il No.

Referendum giustizia, il governo chiede i nomi dei donatori al comitato per il "no". L’Anm: “E' autonomo, non si può violare la privacy”Il governo ha inviato una richiesta al comitato per il

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.