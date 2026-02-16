Colpo Grosso Chi è l' avvocato messo dall’Anm al vertice del Comitato per il No per negare tutto

L’avvocato Enrico Grosso, nominato dall’Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM) alla guida del Comitato per il No, ha recentemente preso posizione negando ogni accusa, in un momento di forte tensione politica. Grosso, già presidente onorario del comitato referendario, ha affermato con fermezza che non ci sono motivi per modificare le attuali norme, sostenendo che le critiche sono infondate e strumentali. La sua presenza al vertice del comitato ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per il suo ruolo di difensore delle posizioni contrarie alla riforma.

Negare tutto, negare sempre. E' la linea difensiva che l'Anm ha affidato all'avvocato Enrico Grosso, presidente onorario del comitato referendario Giusto dire No. Nei giorni scorsi, il deputato di FI Enrico Costa ha presentato un'interrogazione parlamentare sul comitato referendario dell'Anm: secondo il parlamentare, il fatto che il Comitato abbia ricevuto donazioni private pone un problema di conflitto d'interessi per i magistrati. Potrebbe trattarsi di una "forma di finanziamento indiretto all'Anm", secondo Costa, essendo il Comitato per il No nient'altro che una protesi politica dell'associazione presieduta da Cesare Parodi. Dall'Anm 800 mila euro al Comitato per il No L'Associazione nazionale magistrati ha annunciato un finanziamento di 300 mila euro al Comitato per il No, già sostenuto dall'ANM con 800 mila euro. Il conflitto d'interessi dei giudici dell'Anm sui finanziamenti al comitato del "No" Il coinvolgimento dei giudici dell'ANM nei finanziamenti al comitato del "No" solleva dubbi sul rispetto dell'imparzialità.