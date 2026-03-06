Lunedì 9 marzo al Cinema Caravaggio di Roma si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica dedicata alle produzioni di Indigo Film. La serata vede protagonista un film con Favino e Rampoldi. L’evento conclude un anno di proiezioni organizzate dalla casa di produzione, che ha portato sul grande schermo diverse opere negli ultimi dodici mesi.

Il Cinema Caravaggio di Roma si prepara a chiudere in bellezza un ciclo di incontri che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati. Lunedì 9 marzo segna infatti il terzo e conclusivo appuntamento della rassegna "Un anno di Indigo Film al cinema", un viaggio che ha raccontato, attraverso proiezioni esclusive e dibattiti, l'eccellenza della produzione cinematografica contemporanea italiana. Questa serata finale promette di essere particolarmente densa di emozioni, grazie alla partecipazione di due figure fondamentali del panorama attuale: l'attore Pierfrancesco Favino e la regista e sceneggiatrice Ludovica Rampoldi.

© Ezrome.it - Un anno di Indigo Film: gran finale al Cinema Caravaggio con Favino e Rampoldi

