Sentieri del Cinema arriva il gran finale Film e sapori doc tra Terni Magione e Umbertide
Parte da Terni l’ultima tappa di “Sentieri del Cinema“, il festival itinerante promosso dalla Regione in collaborazione con Sviluppumbria e la Rete dei Festival di Cinema dell’Umbria per valorizzare le eccellenze locali attraverso un originale connubio con la settima arte. Le ultime due giornate sono curate dal Terni Film Festival e si aprono stamani alle 10.30 al Cenacolo San Marco con “La cappella Sistina nel villaggio di Pinocchio“, workshoppodcast a cura di Nello Giorgetti, uno dei più importanti scenografi italiani: il workshop è dedicato a Papigno e sarà trasmesso in diretta sul canale youtube Istess Media. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Terni ospita l’ultima tappa di 'Sentieri del Cinema': due giorni di eventi gratuiti tra film, workshop, musica e artigianato
Leggi anche: I Sentieri del Cinema, alla Cantina Goretti arriva Sabina Guzzanti
“Sentieri del Cinema“, arriva il gran finale. Film e sapori doc tra Terni, Magione e Umbertide; Terni ospita l’ultima tappa di 'Sentieri del Cinema': due giorni di eventi gratuiti tra film, workshop, musica e artigianato; Tutte le volte che il cinema è stato a Norimberga; Le location di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone sul viaggio più famoso d’Europa.
“Sentieri del Cinema“, arriva il gran finale. Film e sapori doc tra Terni, Magione e Umbertide - Parte da Terni l’ultima tappa di “Sentieri del Cinema“, il festival itinerante promosso dalla Regione in collaborazione con Sviluppumbria ... msn.com
A Narni arriva Sentieri del Cinema - NewTuscia – NARNI – Il giorno sabato 20 dicembre 2025 presso la Cantina della Luna dei Marchesi Ruffo della Scaletta (Via della Luna, 6 – Narni centro), azienda associata alla Strada dei Vini Etrusco ... newtuscia.it
SENTIERI DEL CINEMA - DOMENICA 28 DICEMBRE "LE STRADE DELLA CERAMICA", PRESSO CERAMICHE ROMETTI ORE 10:00 In occasione di Le Strade della Ceramica, Rometti apre le porte della propria manifattura offrendo ai visitatori un perc - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.