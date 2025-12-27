Parte da Terni l’ultima tappa di “Sentieri del Cinema“, il festival itinerante promosso dalla Regione in collaborazione con Sviluppumbria e la Rete dei Festival di Cinema dell’Umbria per valorizzare le eccellenze locali attraverso un originale connubio con la settima arte. Le ultime due giornate sono curate dal Terni Film Festival e si aprono stamani alle 10.30 al Cenacolo San Marco con “La cappella Sistina nel villaggio di Pinocchio“, workshoppodcast a cura di Nello Giorgetti, uno dei più importanti scenografi italiani: il workshop è dedicato a Papigno e sarà trasmesso in diretta sul canale youtube Istess Media. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sentieri del Cinema“, arriva il gran finale. Film e sapori doc tra Terni, Magione e Umbertide

Leggi anche: Terni ospita l’ultima tappa di 'Sentieri del Cinema': due giorni di eventi gratuiti tra film, workshop, musica e artigianato

Leggi anche: I Sentieri del Cinema, alla Cantina Goretti arriva Sabina Guzzanti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Sentieri del Cinema“, arriva il gran finale. Film e sapori doc tra Terni, Magione e Umbertide; Terni ospita l’ultima tappa di 'Sentieri del Cinema': due giorni di eventi gratuiti tra film, workshop, musica e artigianato; Tutte le volte che il cinema è stato a Norimberga; Le location di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone sul viaggio più famoso d’Europa.

“Sentieri del Cinema“, arriva il gran finale. Film e sapori doc tra Terni, Magione e Umbertide - Parte da Terni l’ultima tappa di “Sentieri del Cinema“, il festival itinerante promosso dalla Regione in collaborazione con Sviluppumbria ... msn.com