Ucraina | Salvini ' ringrazio Trump e domani spero un altro passo avanti'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Spero che domani ci sia un altro passo in avanti. E quindi ringrazio, come tutti dovrebbero ringraziare, il presidente Trump per lo sforzo che sta facendo. Mi sembra che le parole nelle ultime settimane dello stesso Zelensky rappresentino la voglia di metter fine a un massacro che ogni giorno che passa risulta sempre più insensato". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti. Poi la soluzione territoriale -ha aggiunto il vicepremier- la dovranno trovare Zelensky e Putin,con l'accompagnamento dell'amministrazione americana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

