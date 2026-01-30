Grave marginalità un passo avanti verso i progetti Pnrr

Oggi è stato avviato ufficialmente il procedimento di co-programmazione per due importanti progetti PNRR,

Avviata la procedura di co-programmazione inerente la gestione dei progetti PNRR “Housing first” e “Stazione di posta” e le modalità di integrazione nella rete dei servizi esistenti Firmata quest’oggi la determina dirigenziale che dà avvio formale al procedimento di co-programmazione per la definizione dei servizi rivolti alle persone in condizione di grave marginalità nella zona di via Landi. “Si tratta di un passaggio di assoluto rilievo - evidenzia l’Amministrazione comunale - che segna l’avvio operativo di una delle fasi più significative del Cantiere Welfare, per la delicatezza dei bisogni trattati sia per l’impatto metodologico sul futuro delle politiche sociali cittadine”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

L'ospedale di Perugia sta completando i lavori finanziati con i fondi del Pnrr, tra cui il potenziamento del servizio 118 in via del Giochetto.

Il PNRR continua a portare avanti importanti interventi nel settore sanitario nell’area empolese.

